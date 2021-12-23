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Liberty Częstochowa üretimini artırmak için levha tesisini yenileyecek

Perşembe, 23 Aralık 2021 11:43:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, Polonya merkezli Liberty Częstochowa, aylık kalın levha üretimini artırmak için ilkbaharda levha tesisini yenileyecek.

Yatırımın boyutu henüz açıklanmadı, ancak kesme hatlarının yenileneceği ve lojistiğin iyileştirileceği söyleniyor.

Greensteel EMEA’nın yeni direktörü Toker Özcan, kalın levha üretiminin 2022 yılının Nisan ayında 55.000 mt’a ulaşacağını belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket üretimini kademeli olarak 65.000 mt ve 85.000 mt seviyelerine çıkarmayı hedefliyor.


Etiketler: yassı ürünler  levha  Avrupa Birliği  Polonya  çelik üretimi  Liberty Steel  |  benzer haberler »


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