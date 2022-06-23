Latin Amerika’nın ham çelik üretimi Nisan ayında azaldı

Perşembe, 23 Haziran 2022 09:33:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero tarafından yayımlanan verilere göre, bölgenin toplam ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında yıllık %4,7 düşüşle 5.18 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,8 düşüşle 2,92 milyon mt, Meksika’nın yıllık %6,2 düşüşle 1,52 milyon mt ve Şili’nin yıllık %7,9 düşüşle 100.000 mt olurken, Arjantin’in üretimi yıllık %2,4 artışla 355.000 mt ve Kolombiya’nın yıllık %0,3 artışla 119.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Venezuela gibi diğer Latin Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi aynı ayda sertçe düştü. Venezuelalı Sidor’un ham çelik üretim kapasitesi yıllık 4,6 milyon mt seviyesine yer alsa da Nisan ayında yalnızca 2.000 mt üretim yaptığı bildirildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Latin Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık %1,6 düşüşle 20,68 milyon mt’a geriledi.