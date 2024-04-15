Latin Amerika'nın çelik üretimi Ocak’ta toparlandı

Pazartesi, 15 Nisan 2024 12:11:32 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika çelik birliği Alacero, bölgenin bu yılın Ocak ayına ilişkin çelik üretimi ve geçtiğimiz yılın Aralık ayına ilişkin tüketim ile ticaret verilerini açıkladı. 2024 yılı, Ocak ayına ilişkin çelik üretiminde aylık bazda kaydedilen toparlanma ile başladı.

Bu yılın Ocak ayında bölgenin toplam çelik üretimi aylık %8,8 artış ve yıllık %1,7 düşüşle 4,99 milyon mt’a ulaştı. Söz konusu ayda bölgedeki haddelenmiş mamul üretimi aylık %12,4 ve yıllık %3,3 artışla 4,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda Latin Amerika’nın uzun mamul üretimi 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %18,9 artışla 2,2 milyon mt olurken, yassı mamul üretimi ise aylık %7,1 artışla 2,25 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca Ocak ayında dikişsiz boru üretimi aylık %5,9 artışla 121.400 mt’a yükseldi.

Öte yandan geçtiğimiz yılın Aralık ayında bölgenin toplam haddelenmiş mamul tüketimi aylık %8 düşüş ve yıllık %5,9 artışla 5,55 milyon mt olurken, 2023 yılında tüketim yıllık %5,4 artışla 73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Latin Amerika’nın çelik ticaretine bakıldığında, geçtiğimiz yılın Aralık ayında bölgenin haddelenmiş mamul ihracatı aylık %26,7 artış ve yıllık %9 düşüşle 678.000 mt, 2023 yılında ise yıllık %26,3 düşüşle 7,71 milyon mt oldu. Öte yandan bölgenin haddelenmiş mamul ithalatı 2023 yılının Aralık ayında yıllık %10,3 artış ve aylık %3,9 düşüşle 2,08 milyon mt, yılın tamamında ise yıllık %14,1 artışla 27,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.