Lakshmi Mittal görevini oğlu Aditya Mittal’e devretti

Cuma, 12 Şubat 2021 12:28:07 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Lakshmi N. Mittal’in şu anda ArcelorMittal Europe’un Başkanı, Mali İşler Müdürü ve CEO’su olarak görev yapan oğlu Aditya Mittal’in şirketin CEO’su olacağını açıkladı. Ayrıca şirketi 1976 yılında kuran ve şu anda Başkan ve CEO olan Lakshmi N. Mittal, İcra Kurulu Başkanı olacak. Lakshmi Mittal, şirketin Yönetim Kurulu’na başkanlık etmeye ve CEO ile yönetim ekibiyle birlikte çalışmaya devam edecek.

Lakshmi Mittal, “2020 yılının bariz zorluklarına rağmen, ArcelorMittal 2021 yılına nispeten güçlü bir konumunda başlıyor. Bazı önemli stratejik hedeflere ulaştıktan sonra, yönetim kurulu başkanlığına geçmek için doğru bir zaman gibi görünüyor. Yönetim Kurulu Aditya Mittal’in şirketin CEO pozisyonu için doğru bir seçim olduğu konusunda hemfikir. 1997’de şirkete katıldığından bu yana birlikte çalıştık, son yıllarda şirketi etkin bir şekilde birlikte yönetiyoruz,” şeklinde yorum yaptı.

Bu gelişmelerin sonucunda şirkete 2003 yılında katılan ve 2016 yılından bu yana Mali Müdür görevini yürüten Genuino Christino, Mali İşler Müdürü olacak.