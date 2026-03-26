ArcelorMittal ve Lio-Metal, Magnelis kaplamalı çeliğe yönelik iş birliğini genişletti

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Romanyalı metal ürünleri üreticisi Lio-Metal ile iş birliğini güçlendirdiğini açıkladı. Lio-Metal’in ürün portföyü genelinde geleneksel galvanizli çeliğin yerine ArcelorMittal’in Magnelis® kaplamalı çeliğini kullanmaya başlamasıyla iş birliği yeni bir aşamaya taşındı.

Bu dönüşüm, inşaat ve altyapı uygulamalarında daha dayanıklı ve sürdürülebilir çelik çözümlerine geçiş açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Magnelis kaplamalı çeliğe geçiş hızlanıyor

Lio-Metal, önümüzdeki yıllarda geleneksel galvanizli çeliği aşamalı olarak devre dışı bırakmayı ve Magnelis® kullanımını geniş ölçekte artırmayı hedefliyor. Şirket, bu dönüşümün yalnızca bir malzeme değişimi olmadığını, üretim yaklaşımında bir “paradigma değişimi” anlamına geldiğini belirtti.

Lio-Metal’e göre yeni malzeme:

iki kat daha yüksek dayanıklılık,

önemli ölçüde daha düşük bakım maliyetleri,

nihai kullanım uygulamaları için daha uzun hizmet ömrü sunacak.

ArcelorMittal ise Magnelis®’in, geleneksel galvanizli ürünlere kıyasla daha yüksek korozyon direnci sağlayan çinko-alüminyum-magnezyum kaplamalı bir çelik olduğunu vurguladı.

Şirket, bu ürün grubunu metal kaplamalar alanında “oyun değiştirici” olarak nitelendirirken, agresif koşullarda yüksek direnç ve kesim kenarlarında kendi kendini onarma özelliklerine dikkat çekti. Saha performans verilerine göre bazı Magnelis® kaliteleri, kullanım koşullarına bağlı olarak 15 yıldan 50 yılın üzerine kadar tasarım ömrü sunabiliyor. Magnelis® kullanımının özellikle korozyona maruz kalan ortamlarda performansı artırması bekleniyor.

İş birliği karbonsuzlaşma hedeflerini destekliyor

Lio-Metal, 2026 stratejisinin verimlilik, üretkenlik ve enerji performansını artırmaya odaklandığını ve bunun geniş kapsamlı karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağladığını belirtti. ArcelorMittal ile yapılan iş birliği, ürün inovasyonu ile sürdürülebilir malzeme çözümlerini bir araya getirerek söz konusu hedeflere ulaşmada kilit bir unsur olarak görülüyor.