ArcelorMittal ve Lio-Metal, Magnelis kaplamalı çeliğe yönelik iş birliğini genişletti

Perşembe, 26 Mart 2026 12:08:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Romanyalı metal ürünleri üreticisi Lio-Metal ile iş birliğini güçlendirdiğini açıkladı. Lio-Metal’in ürün portföyü genelinde geleneksel galvanizli çeliğin yerine ArcelorMittal’in Magnelis® kaplamalı çeliğini kullanmaya başlamasıyla iş birliği yeni bir aşamaya taşındı.

Bu dönüşüm, inşaat ve altyapı uygulamalarında daha dayanıklı ve sürdürülebilir çelik çözümlerine geçiş açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Magnelis kaplamalı çeliğe geçiş hızlanıyor

Lio-Metal, önümüzdeki yıllarda geleneksel galvanizli çeliği aşamalı olarak devre dışı bırakmayı ve Magnelis® kullanımını geniş ölçekte artırmayı hedefliyor. Şirket, bu dönüşümün yalnızca bir malzeme değişimi olmadığını, üretim yaklaşımında bir “paradigma değişimi” anlamına geldiğini belirtti.

Lio-Metal’e göre yeni malzeme:

  • iki kat daha yüksek dayanıklılık,
  • önemli ölçüde daha düşük bakım maliyetleri,
  • nihai kullanım uygulamaları için daha uzun hizmet ömrü sunacak.

ArcelorMittal ise Magnelis®’in, geleneksel galvanizli ürünlere kıyasla daha yüksek korozyon direnci sağlayan çinko-alüminyum-magnezyum kaplamalı bir çelik olduğunu vurguladı.

Şirket, bu ürün grubunu metal kaplamalar alanında “oyun değiştirici” olarak nitelendirirken, agresif koşullarda yüksek direnç ve kesim kenarlarında kendi kendini onarma özelliklerine dikkat çekti. Saha performans verilerine göre bazı Magnelis® kaliteleri, kullanım koşullarına bağlı olarak 15 yıldan 50 yılın üzerine kadar tasarım ömrü sunabiliyor. Magnelis® kullanımının özellikle korozyona maruz kalan ortamlarda performansı artırması bekleniyor.

İş birliği karbonsuzlaşma hedeflerini destekliyor

Lio-Metal, 2026 stratejisinin verimlilik, üretkenlik ve enerji performansını artırmaya odaklandığını ve bunun geniş kapsamlı karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağladığını belirtti. ArcelorMittal ile yapılan iş birliği, ürün inovasyonu ile sürdürülebilir malzeme çözümlerini bir araya getirerek söz konusu hedeflere ulaşmada kilit bir unsur olarak görülüyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Lüksemburg Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 13. Hafta, 2026

26 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 12. Hafta, 2026

19 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de kaplamalı ve soğuk rulo sac fiyatları yukarı yönlü, beklentiler temkinli

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

SOGAD: Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş ve kaplamalı çeliğe yönelik vergi önemli bir adım ancak yetersiz

13 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları vadeli fiyatlarla birlikte yükseldi

13 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ABD Toyo Kohan’dan ithal nikel kaplamalı yassı çelikte damping olmadığına karar verdi

13 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 11. Hafta, 2026

12 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

AB’nin birinci çeyrek çelik kotaları doluyor, Türkiye’nin sıcak rulo sac kotası tükenmek üzere

11 Mar | Çelik Haberler

Türkiye Güney Kore ve Çin’den ithal soğuk haddelenmiş ve kaplamalı çelikte damping tespit etti

10 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’de kaplamalı ve soğuk rulo sac teklifleri arttı, piyasadaki belirsizlik sürüyor

06 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Boyalı Rulo Sac
Kalınlık:  1,5 - 15 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Boyalı Rulo Sac
Kalınlık:  0,5 - 1 mm
Genişlik:  1.000 - 1.250 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör
Alüminyum Alaşımlı Silisyum Kaplama (Alu-si)
Kalınlık:  1 mm
Genişlik:  1.476 mm
Rulo:   R
DX53D+AS
ESC ÇELİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİC.LTD.ŞTİ
Teklifi Gör




