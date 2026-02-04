Sarralle, ArcelorMittal Belval’de modernizasyon projesini tamamladı

İspanya merkezli teknoloji tedarikçisi Sarralle, Lüksemburg’daki ArcelorMittal Belval tesisinde yürütülen SteelUp! modernizasyon projesi kapsamında ilk üretimin başarıyla gerçekleştirildiğini, söz konusu tesisteki çelik üretim altyapısının yenilenmesinde önemli bir süreci geride bıraktığını açıkladı.

Sarralle’ye göre SteelUp! projesi kapsamındaki modernizasyon çalışmalarında 155 tonluk yeni bir elektrik ark ocağı kurulurken, duman tahliye sistemi ile malzeme taşıma sistemi geliştirildi ve 145 tonluk yeni bir vakumlu gaz giderici devreye alındı. Tedarikçi ayrıca projenin mevcut sürekli döküm makinesinin modernizasyonunu ve tesisin su arıtma sisteminde yapılan iyileştirmeleri de kapsadığını belirtti.

Şirket, Belval’deki mevcut çelik tesisinde gerçekleştirilen SteelUp! projesinin temel hedefinin tesisin uzun mamul pazarı için yüksek kaliteli çeliği kendi bünyesinde üretmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Sarralle, söz konusu modernizasyonun özellikle Rodange bölgesindeki haddehanelere çelik tedarik etmeyi amaçladığını ve daha önce Almanya’daki yüksek fırın bazlı tesislerden sevk edilen yarı mamul çeliğe olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağını vurguladı.