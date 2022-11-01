﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kyoei Steel Kasım ortasında Yamaguchi tesisini yeniden devreye alacak

Salı, 01 Kasım 2022 16:00:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli çelik üreticisi Kyoei Steel, 11 Ekim tarihinde Yamaguchi çelik üretim tesisinde çıkan yangının ardından Kasım ayının ortasında faaliyetlerine yeniden başlamayı planladığını açıkladı. Tesisteki onarım çalışmaları 20 Ekim tarihinde başladı.

Yangının sürekli döküm ünitesindeki erimiş çelik sızıntısından kaynaklandığı ve döküm ünitesi ile güç kablolarına zarar verdiği bildirildi. Yangından etkilenmeyen elektrik ark ocakları ve haddehaneler 13 Ekim tarihinde yeniden faaliyete geçti.

Şirket yangının performansı üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğini ve yeniden çıkmasını engellemek için önlemler alacağını belirtti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel’in net kârı ve satışları 2022-2023 mali yılının ilk yarısında yükseldi

02 Kas | Çelik Haberler

Tokyo Steel bazı tesislerinde hurda alış fiyatlarını hafifçe düşürdü

01 Kas | Hurda ve Hammadde

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %6 azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,1 düştü

28 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında aylık %3 düştü

21 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ağustos ayında aylık %8,9 azaldı

20 Eki | Çelik Haberler

Japon sıcak rulo sac ihracatçıları bu ay da agresif, görünüm halen aşağı yönlü

19 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ağustos ayında aylık %11,5 düştü

19 Eki | Çelik Haberler

Tokyo Steel yenin değer kaybını dengelemek için hurda alış fiyatlarını yükseltti

18 Eki | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Kasım ayı teslimatlı yerel çelik fiyatlarını sabit tuttu

17 Eki | Yassı Ürünler ve Slab