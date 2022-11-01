Kyoei Steel Kasım ortasında Yamaguchi tesisini yeniden devreye alacak

Salı, 01 Kasım 2022 16:00:19 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Kyoei Steel, 11 Ekim tarihinde Yamaguchi çelik üretim tesisinde çıkan yangının ardından Kasım ayının ortasında faaliyetlerine yeniden başlamayı planladığını açıkladı. Tesisteki onarım çalışmaları 20 Ekim tarihinde başladı.

Yangının sürekli döküm ünitesindeki erimiş çelik sızıntısından kaynaklandığı ve döküm ünitesi ile güç kablolarına zarar verdiği bildirildi. Yangından etkilenmeyen elektrik ark ocakları ve haddehaneler 13 Ekim tarihinde yeniden faaliyete geçti.

Şirket yangının performansı üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğini ve yeniden çıkmasını engellemek için önlemler alacağını belirtti.