Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın ilk yarısında %3,5 düştü

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2022 yılının ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz çelik üretimi çeyreklik bazda %0,6 artarak 14,54 milyon mt oldu. Bu yılın ilk yarısında ise küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 28,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.
ISSF verilerine göre, bu yılın ilk yarısında paslanmaz çelik üretimi Çin’de yıllık %5,3 düşüş, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %3,1 artış, ABD’de yıllık %14,7 düşüş ve Avrupa bölgesinde %5,2 düşüş kaydetti.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
|
|
|
Yıllık değişim
|
2022
2. Çeyrek
|
2022
1. Çeyrek
|
(%)
|
2022
1.Yarı
|
2021
1.Yarı
|
(%)
|
1.767
|
1.860
|
-5
|
3.627
|
3.827
|
-5,2
|
ABD
|
520
|
569
|
-8,6
|
1.089
|
1.277
|
-14,7
|
Çin
|
8.343
|
8.011
|
4,1
|
16.354
|
17.262
|
-5,3
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.884
|
1.956
|
-3,6
|
3.841
|
3.725
|
3,1
|
Diğerleri
|
2.030
|
2.053
|
-1,1
|
4.083
|
3.953
|
3,3
|
TOPLAM
|
14.545
|
14.450
|
0,6
|
28.995
|
30.045
|
-3,5