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Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın ilk yarısında %3,5 düştü

Perşembe, 27 Ekim 2022 09:52:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2022 yılının ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz çelik üretimi çeyreklik bazda %0,6 artarak 14,54 milyon mt oldu. Bu yılın ilk yarısında ise küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 28,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk yarısında paslanmaz çelik üretimi Çin’de yıllık %5,3 düşüş, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %3,1 artış, ABD’de yıllık %14,7 düşüş ve Avrupa bölgesinde %5,2 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 


Çeyreklik değişim

 

Yıllık değişim

2022

2. Çeyrek

2022

1. Çeyrek

(%)

2022

1.Yarı

2021

1.Yarı

(%)

Avrupa

1.767

1.860

-5

3.627

3.827

-5,2

ABD

520

569

-8,6

1.089

1.277

-14,7

Çin

8.343

8.011

4,1

16.354

17.262

-5,3

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.884

1.956

-3,6

3.841

3.725

3,1

Diğerleri

2.030

2.053

-1,1

4.083

3.953

3,3

TOPLAM

14.545

14.450

0,6

28.995

30.045

-3,5

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Avrupa Çelik Üretimi 

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