Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın ilk yarısında %3,5 düştü

Perşembe, 27 Ekim 2022 09:52:44 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2022 yılının ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz çelik üretimi çeyreklik bazda %0,6 artarak 14,54 milyon mt oldu. Bu yılın ilk yarısında ise küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %3,5 düşüşle 28,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk yarısında paslanmaz çelik üretimi Çin’de yıllık %5,3 düşüş, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %3,1 artış, ABD’de yıllık %14,7 düşüş ve Avrupa bölgesinde %5,2 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):