Nikel Paslanmaz 150 milyon $’ı aşan yatırımla paslanmaz çelik kapasitesini artırmayı planlıyor

Nikel Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., toplam değeri 150 milyon $’ı aşan üç büyük yatırımla üretim kapasitesini artırmaya ve küresel varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Üç büyük yatırım planlanıyor

Nikel Paslanmaz, yatırım programı kapsamında Sakarya Ferizli’de yaklaşık 100 milyon $ yatırım değerine sahip entegre bir paslanmaz çelik çubuk üretim tesisi kurmayı planlıyor. Söz konusu tesisin 2028 yılı sonunda devreye alınması hedefleniyor. Şirket ayrıca yaklaşık 50 milyon $ yatırımla yıllık 40.000-50.000 mt kapasiteli yassı paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisini 2027 yılı sonunda Dilovası’nda devreye almayı amaçlıyor.

Nikel Paslanmaz, yurt dışında ise yaklaşık 4 milyon $ yatırımla İngiltere’nin Manchester/Burnley bölgesinde 50.000 mt kapasiteli bir paslanmaz çelik servis merkezi kuracak. Halihazırda İngiltere, Azerbaycan, Kazakistan ve Kuzey Makedonya’da depoları ve satış ekipleri bulunan şirket, bu bölgelerdeki servis merkezi ağını da genişletmeyi planlıyor.

Entegre paslanmaz çelik üretimi stratejik zorunluluk olarak görülüyor

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yalgın yıllık yaklaşık 700.000 mt paslanmaz çelik ithal eden ve dünyanın başlıca paslanmaz çelik tüketen ülkeleri arasında yer alan Türkiye için entegre paslanmaz çelik üretiminin stratejik bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Yalgın’a göre tüketimin 1 milyon mt seviyesine yaklaşması halinde Türkiye’de entegre bir paslanmaz çelik tesisi kurulması ekonomik açıdan daha uygulanabilir hale gelecek ancak böyle bir proje için sektörün büyük oyuncuları arasında geniş kapsamlı iş birliği gerekecek.

Bununla birlikte ticaret önlemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Yalgın, paslanmaz çelik üretiminde kullanılan ithal hammaddelere uygulanan %12’lik gümrük vergisinin sanayiciler için ciddi bir maliyet yükü oluşturduğunu, ek antidamping önlemlerinin ise beyaz eşya ve endüstriyel mutfak ekipmanları gibi sektörlerin rekabet gücünü daha da zayıflattığını söyledi. Yalgın, Türk üreticiler için ideal senaryonun vergilerin kaldırılması olduğunu ekledi.

Avrupa’nın payı gerilerken alternatif pazarlar önem kazanıyor, yatırım ivmesi sürecek

Yalgın, şirketin paslanmaz çelik dikişli boru ve profil üretiminde güçlü ilerleme kaydettiğini, bunun Türkiye’nin ithalat bağımlılığını azaltmaya yardımcı olurken, fazla üretimin de ihraç edildiğini söyledi. Avrupa’daki kota ve vergi engellerinin şirketin ihracatında Avrupa’nın payını %80’den yaklaşık %20 seviyesine düşürmesi nedeniyle Nikel Paslanmaz, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Amerika, ABD ve Batı Afrika dahil olmak üzere alternatif pazarlara giderek daha fazla odaklanıyor.

Yüksek finansman maliyetleri, artan işçilik giderleri ve yükselen navlun fiyatlarına rağmen Yalgın, şirketin yatırım yapmaya devam edeceğini vurgulayarak uzun vadeli rekabet gücü için yatırım ivmesini korumanın kritik önem taşıdığını ifade etti.