Sarıtaş paslanmaz çelik yatırımı için Andritz’e ekipman siparişi verdi

Sarıtaş Paslanmaz Çelik, Yalova Makine Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yaptığı entegre paslanmaz çelik tesisi için büyük bir ekipman siparişi verdiğini açıkladı.

Avusturya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Andritz AG’ye verilen sipariş haddehaneler, soğuk tavlama ve asitleme hattı, skin pass haddehaneleri ve yardımcı ekipmanları kapsıyor. Şirket söz konusu ekipmanların Yalova tesisindeki soğuk haddeleme faaliyetlerinin ilk fazı için teknolojik altyapıyı oluşturacağını belirtti.

Sarıtaş yatırımın üç fazda gerçekleştirileceğini ifade etti. Soğuk haddeleme faaliyetlerinin ilk fazının kurulmasının ardından şirketin yol haritasında sıcak haddeleme ve ergitme tesisi yatırımları planlanırken, 2030 yılına kadar tamamen entegre bir paslanmaz çelik üretim ekosistemi kurulması hedefleniyor. Şirket ayrıca projenin çevresel performans, kaynak verimliliği ve dijital süreç kontrolüne odaklanılarak sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda geliştirildiğini ekledi.

Sarıtaş’ın yatırım yaptığı teknolojiler yüksek yüzey kalitesi, süreç istikrarı ve enerji verimliliği sağlamak üzere tasarlanırken, beyaz eşya, otomotiv, enerji, makine ve kimya gibi sektörlere yönelik katma değerli paslanmaz çelik üretimini destekleyecek.

Yalova tesisinin yıllık 800.000 mt üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Tesis, Türkiye’nin ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine bağımlılığını azaltmayı ve ülkenin bölgesel ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.