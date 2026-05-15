 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Sarıtaş...

Sarıtaş paslanmaz çelik yatırımı için Andritz’e ekipman siparişi verdi

Cuma, 15 Mayıs 2026 10:19:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Sarıtaş Paslanmaz Çelik, Yalova Makine Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yaptığı entegre paslanmaz çelik tesisi için büyük bir ekipman siparişi verdiğini açıkladı.

Avusturya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Andritz AG’ye verilen sipariş haddehaneler, soğuk tavlama ve asitleme hattı, skin pass haddehaneleri ve yardımcı ekipmanları kapsıyor. Şirket söz konusu ekipmanların Yalova tesisindeki soğuk haddeleme faaliyetlerinin ilk fazı için teknolojik altyapıyı oluşturacağını belirtti.

Sarıtaş yatırımın üç fazda gerçekleştirileceğini ifade etti. Soğuk haddeleme faaliyetlerinin ilk fazının kurulmasının ardından şirketin yol haritasında sıcak haddeleme ve ergitme tesisi yatırımları planlanırken, 2030 yılına kadar tamamen entegre bir paslanmaz çelik üretim ekosistemi kurulması hedefleniyor. Şirket ayrıca projenin çevresel performans, kaynak verimliliği ve dijital süreç kontrolüne odaklanılarak sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda geliştirildiğini ekledi.

Sarıtaş’ın yatırım yaptığı teknolojiler yüksek yüzey kalitesi, süreç istikrarı ve enerji verimliliği sağlamak üzere tasarlanırken, beyaz eşya, otomotiv, enerji, makine ve kimya gibi sektörlere yönelik katma değerli paslanmaz çelik üretimini destekleyecek.

Yalova tesisinin yıllık 800.000 mt üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Tesis, Türkiye’nin ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine bağımlılığını azaltmayı ve ülkenin bölgesel ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Nikel Paslanmaz 150 milyon $’ı aşan yatırımla paslanmaz çelik kapasitesini artırmayı planlıyor

07 May | Çelik Haberler

YC Inox TR Kocaeli’deki yatırımını 383 milyon $’a çıkardı

21 Tem | Çelik Haberler

Sarıtaş Çelik Yalova’da yeni paslanmaz çelik tesisinin inşasına başladı

23 May | Çelik Haberler

Asil Çelik yüksek vasıflı çelik üretim tesisini devreye aldı

25 Tem | Çelik Haberler

DTS Filyos elektrik ark ocaklı paslanmaz çelik tesisi inşa edecek

03 Şub | Çelik Haberler

Tayvanlı YC Inox Dilovası’na paslanmaz boru tesisi yatırımı yapacak

16 Eyl | Çelik Haberler

POSCO Assan TST ilk sevkiyatını gerçekleştirdi

15 Tem | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Türk çelik sektörü Güney Kore ile rekabet edebilir, ama…

02 Ağu | Çelik Haberler

Gedik döküm ve vana yatırımda hız kesmiyor

02 Ağu | Röportaj

Koreli POSCO 2010’da yurtdışında daha fazla tesis kuracak

08 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu:  10 - 60 mm
304L- 316L - 303
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikişli Boru
Dış Çap:  10 - 508 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 6 mm
304L - 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis