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Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın ilk yarısında %24,9 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 11:13:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda değişim göstermeyerek 14,5 milyon mt oldu. Bu yılın ilk yarısında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %24,9 artışla 29 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk yarısında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %20,8, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %25,6, ABD’de yıllık %18,7 ve Avrupa bölgesinde %20,3 artış kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 


Çeyreklik değişim

 

Yıllık değişim

2021

2. Çeyrek

2021

1. Çeyrek

(%)

2021

1.Yarı

2020

1.Yarı

(%)

Avrupa

1.919

1.909

0,5

3.827

3.182

20,3

ABD

654

624

4,8

1.277

1.077

18,7

Çin

8.045

8.198

-1,8

16.243

13.444

20,8

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.845

1.880

-1,8

3.725

2.966

25,6

Diğerleri

2.052

1.901

7,9

3.953

2.573

53,7

TOPLAM

14.514

14.512

-

29.026

23.241

24,9

Etiketler: çelik üretimi  paslanmaz  Avrupa  paslanmaz  |  benzer haberler »


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