Küresel paslanmaz çelik üretimi yılın ilk yarısında %24,9 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 11:13:31 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda değişim göstermeyerek 14,5 milyon mt oldu. Bu yılın ilk yarısında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %24,9 artışla 29 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk yarısında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %20,8, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %25,6, ABD’de yıllık %18,7 ve Avrupa bölgesinde %20,3 artış kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):