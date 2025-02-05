Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %8,2 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,1 düşüşle 15,65 milyon mt seviyesine gerilerken, yılın ilk dokuz ayında yıllık %8,2 artışla 46,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
ISSF verilerine göre Ocak-Eylül döneminde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %3,4 ve Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %9,2 artarken, ABD’de %9 ve Avrupa’da %4,9 yükseldi.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|Bölge
Çeyreklik değişim
|Yıllık değişim
2024
1. Çeyrek
2024
2. Çeyrek
2024
3. Çeyrek
|(%)
2023
Ocak-Eylül
2024
Ocak-Eylül
|(%)
|Avrupa
|1.563
|1.625
|1.506
|-7.3
|4.475
|4.694
|+4,9
|ABD
|509
|518
|482
|-6.9
|1.384
|1.509
|+9
|Çin
|8,620
|10.148
|9.863
|-2.8
|27.679
|28.631
|+3,4
|Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|1.842
|1.776
|1.776
|0
|4.937
|5.393
|+9,2
|Diğerleri
|2.076
|1.761
|2.027
|+15.1
|5.272
|5.864
|+11,2
|TOPLAM
|14.609
|15.829
|15.654
|-1.1
|42.604
|46.092
|+8,2