 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Küresel...

Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %8,2 arttı

Çarşamba, 05 Şubat 2025 11:19:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,1 düşüşle 15,65 milyon mt seviyesine gerilerken, yılın ilk dokuz ayında yıllık %8,2 artışla 46,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre Ocak-Eylül döneminde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %3,4 ve Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %9,2 artarken, ABD’de %9 ve Avrupa’da %4,9 yükseldi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge 
Çeyreklik değişim		 Yıllık değişim

2024

1. Çeyrek

2024

2. Çeyrek

2024

3. Çeyrek

(%)

2023

Ocak-Eylül

2024

Ocak-Eylül

(%)
Avrupa1.5631.6251.506-7.34.4754.694+4,9
ABD509518482-6.91.3841.509+9
Çin8,62010.1489.863-2.827.67928.631+3,4
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)1.8421.7761.77604.9375.393+9,2
Diğerleri2.0761.7612.027+15.15.2725.864+11,2
TOPLAM14.60915.82915.654-1.142.60446.092+8,2

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretti

05 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

KKTC’de kurulan YFO Trading Avrupa’ya ihracat hedefliyor

05 Şub | Çelik Haberler

Jindal Stainless ihracat hacmi artış tahminini düşürdü

31 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 5. Hafta, 2025

30 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Jindal Stainless molibden cevheri ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasını istiyor

28 Oca | Çelik Haberler

AB’de üç ülkeden ithal paslanmaz sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergilerinin süresi doluyor

24 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 4. Hafta, 2025

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2024 yılında yıllık %21,92 arttı

23 Oca | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatlarında hafif artışlar kaydedildi

22 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyrediyor

21 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis