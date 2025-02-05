Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %8,2 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,1 düşüşle 15,65 milyon mt seviyesine gerilerken, yılın ilk dokuz ayında yıllık %8,2 artışla 46,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre Ocak-Eylül döneminde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %3,4 ve Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %9,2 artarken, ABD’de %9 ve Avrupa’da %4,9 yükseldi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):