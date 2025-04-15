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Küresel paslanmaz çelik üretimi 2024’te %7 arttı

Salı, 15 Nisan 2025 15:14:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre 2024 yılının dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %4,9 artışla 16,45 milyon mt seviyesine çıkarken, 2024 yılının tamamında yıllık %7 artışla 62,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre 2024 yılında paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %7,5 ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %6,4 artarken, ABD’de %6,9 ve Avrupa’da %1,5 yükseldi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):

Bölge   Çeyreklik değişim   Yıllık değişim
2024 2024 2024 2024 (%) 2023 2024 (%)
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
Avrupa 1.563 1.625 1.506 1.394 -7,4 5.997 6.088 +1,5
ABD 509 518 482 441 -8,5 1.824 1.950 +6,9
Çin 8.655 10.152 9.898 10.736 +8,5 36.676 39.441 +7,5
Asya (Çin ve Güney Kore hariç) 1.842 1.776 1.776 1.928 +8,6 6.880 7.322 +6,4
Diğerleri 2.076 1.761 2.029 1.954 -3,7 7.163 7.820 +9,2
TOPLAM 14.644 15.833 15.690 16.453 +4,9 58.539 62.621 +7

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

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