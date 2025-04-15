Küresel paslanmaz çelik üretimi 2024’te %7 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre 2024 yılının dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %4,9 artışla 16,45 milyon mt seviyesine çıkarken, 2024 yılının tamamında yıllık %7 artışla 62,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre 2024 yılında paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %7,5 ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %6,4 artarken, ABD’de %6,9 ve Avrupa’da %1,5 yükseldi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):