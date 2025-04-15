Küresel paslanmaz çelik üretimi 2024’te %7 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre 2024 yılının dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %4,9 artışla 16,45 milyon mt seviyesine çıkarken, 2024 yılının tamamında yıllık %7 artışla 62,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
ISSF verilerine göre 2024 yılında paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %7,5 ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %6,4 artarken, ABD’de %6,9 ve Avrupa’da %1,5 yükseldi.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):
|Bölge
|Çeyreklik değişim
|Yıllık değişim
|2024
|2024
|2024
|2024
|(%)
|2023
|2024
|(%)
|1. Çeyrek
|2. Çeyrek
|3. Çeyrek
|4. Çeyrek
|Avrupa
|1.563
|1.625
|1.506
|1.394
|-7,4
|5.997
|6.088
|+1,5
|ABD
|509
|518
|482
|441
|-8,5
|1.824
|1.950
|+6,9
|Çin
|8.655
|10.152
|9.898
|10.736
|+8,5
|36.676
|39.441
|+7,5
|Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|1.842
|1.776
|1.776
|1.928
|+8,6
|6.880
|7.322
|+6,4
|Diğerleri
|2.076
|1.761
|2.029
|1.954
|-3,7
|7.163
|7.820
|+9,2
|TOPLAM
|14.644
|15.833
|15.690
|16.453
|+4,9
|58.539
|62.621
|+7