Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk yarısında %6,3 yükseldi

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %7,9 artışla 15,76 milyon mt olurken yılın ilk yarısında %6,3 yıllık artışla 30,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
ISSF verilerine göre, bu yılın ilk yarısında paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %5,9, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %9, Avrupa bölgesinde %3 ve ABD’de %9 artış kaydetti.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
Çeyrek
|
2024- 1. Çeyrek
|
2024 - 2. Çeyrek
|
2023 - 1. Yarı
|
2024 - 1. Yarı
|
Yıllık Değişim
(%)
|
Avrupa
|
1.562
|
1.577
|
3.130
|
3.139
|
0,3
|
ABD
|
509
|
518
|
942
|
1.027
|
9
|
Çin
|
8.620
|
10.130
|
17.709
|
18.750
|
5,9
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.842
|
1.776
|
3.318
|
3.617
|
9
|
Diğerleri
|
2.076
|
1.761
|
3.474
|
3.837
|
10,5
|
TOPLAM
|
14.609
|
15.762
|
28.573
|
30.370
|
6,3