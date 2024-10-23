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Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk yarısında %6,3 yükseldi

Çarşamba, 23 Ekim 2024 15:38:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %7,9 artışla 15,76 milyon mt olurken yılın ilk yarısında %6,3 yıllık artışla 30,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk yarısında paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %5,9, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %9, Avrupa bölgesinde %3 ve ABD’de %9 artış kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge 

  

 Çeyrek 

  

2024- 1. Çeyrek 

2024 - 2. Çeyrek 

2023 - 1. Yarı 

2024 - 1. Yarı 

Yıllık Değişim 

(%) 

Avrupa 

1.562 

1.577 

3.130 

3.139 

0,3

ABD 

509

518

942 

1.027 

9

Çin 

8.620 

10.130 

17.709 

18.750 

5,9

Asya (Çin ve Güney Kore hariç) 

1.842 

1.776 

3.318 

3.617 

9

Diğerleri 

2.076 

1.761 

3.474

3.837 

10,5

TOPLAM 

14.609 

15.762

28.573 

30.370 

6,3

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

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