Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk yarısında %6,3 yükseldi

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %7,9 artışla 15,76 milyon mt olurken yılın ilk yarısında %6,3 yıllık artışla 30,37 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk yarısında paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %5,9, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %9, Avrupa bölgesinde %3 ve ABD’de %9 artış kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):