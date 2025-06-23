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Küresel paslanmaz çelik üretimi ilk çeyrekte %6,2 arttı

Pazartesi, 23 Haziran 2025 15:48:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın birinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %6 düşüşle ve yıllık %6,2 artışla 15,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %11,2 artarken ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %3,3 düşerken, ABD’de %8,6 ve Avrupa’da %2,9 yükseldi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):

Bölge  
2024 - 1. Çeyrek 2024 - 4. Çeyrek 2025 - 1. Çeyrek Çeyreklik değişim (%) Yıllık değişim (%)
Avrupa 1.563 1.394 1.608 +15,4 +2,9
ABD 509 441 553 +25,4 +8,6
Çin 8.655 10.736 9.624 -10,4 +11,2
Asya (Çin ve Güney Kore hariç) 1.842 1.928 1.780 -7,7 -3,3
Diğer 2.076 2.042 1.982 -3 -4,5
TOPLAM 14.644 16.541 15.547 -6 +6,2

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

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