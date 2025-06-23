Küresel paslanmaz çelik üretimi ilk çeyrekte %6,2 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın birinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %6 düşüşle ve yıllık %6,2 artışla 15,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
ISSF verilerine göre söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %11,2 artarken ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %3,3 düşerken, ABD’de %8,6 ve Avrupa’da %2,9 yükseldi.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):
|Bölge
|2024 - 1. Çeyrek
|2024 - 4. Çeyrek
|2025 - 1. Çeyrek
|Çeyreklik değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Avrupa
|1.563
|1.394
|1.608
|+15,4
|+2,9
|ABD
|509
|441
|553
|+25,4
|+8,6
|Çin
|8.655
|10.736
|9.624
|-10,4
|+11,2
|Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|1.842
|1.928
|1.780
|-7,7
|-3,3
|Diğer
|2.076
|2.042
|1.982
|-3
|-4,5
|TOPLAM
|14.644
|16.541
|15.547
|-6
|+6,2