Küresel paslanmaz çelik üretimi ilk çeyrekte %6,2 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın birinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %6 düşüşle ve yıllık %6,2 artışla 15,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %11,2 artarken ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %3,3 düşerken, ABD’de %8,6 ve Avrupa’da %2,9 yükseldi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):