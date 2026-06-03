Küresel paslanmaz çelik üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde %2,5 arttı

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın birinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %3,4 düşüşle ve yıllık %2,5 artışla 15,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Worldstainless verilerine göre söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %4,3 artarken ve Asya bölgesinde %3,3 yükseldi, ABD’de %2,3 arttı ve Avrupa’da %4,6 azaldı.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):
|Bölge
|Çeyrek
|2025 - 1. çeyrek
|2026 - 1. çeyrek
|Yıllık değişim (%)
|Asya
|13.008
|13.435
|+3,3
|Çin
|9.437
|9.842
|+4,3
|AB
|1.539
|1.468
|-4,6
|ABD
|553
|566
|+2,3
|Diğer (Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, İngiltere)
|286
|305
|+6,7
|Toplam
|15.387
|15.774
|+2,5