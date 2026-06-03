Küresel paslanmaz çelik üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde %2,5 arttı

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın birinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %3,4 düşüşle ve yıllık %2,5 artışla 15,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Worldstainless verilerine göre söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %4,3 artarken ve Asya bölgesinde %3,3 yükseldi, ABD’de %2,3 arttı ve Avrupa’da %4,6 azaldı.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):