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Küresel paslanmaz çelik üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde %2,5 arttı

Çarşamba, 03 Haziran 2026 14:53:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın birinci çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %3,4 düşüşle ve yıllık %2,5 artışla 15,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Worldstainless verilerine göre söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %4,3 artarken ve Asya bölgesinde %3,3 yükseldi, ABD’de %2,3 arttı ve Avrupa’da %4,6 azaldı.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):

Bölge  Çeyrek
2025 - 1. çeyrek 2026 - 1. çeyrek Yıllık değişim (%)
Asya 13.008 13.435 +3,3
Çin 9.437 9.842 +4,3
AB 1.539 1.468 -4,6
ABD 553 566 +2,3
Diğer (Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, İngiltere) 286 305 +6,7
Toplam 15.387 15.774 +2,5

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

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Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu:  10 - 60 mm
304L- 316L - 303
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikişli Boru
Dış Çap:  10 - 508 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 6 mm
304L - 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
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