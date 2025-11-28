 |  Giriş 
Küresel paslanmaz çelik üretimi 2025’in üçüncü çeyreğinde %2,3 arttı

Cuma, 28 Kasım 2025 16:40:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,8 düşüşle ve yıllık %2,3 artışla 16,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca küresel paslanmaz ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %3 artışla 48,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Worldstainless verilerine göre üçüncü çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %3,9 artarken ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %3,9 yükselirken, ABD’de %11,6 arttı ve Avrupa’da %11,3 azaldı.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):

Bölge Çeyrek
2024 - 3. çeyrek 2025 - 3. çeyrek 2024 - 1. çeyrek/3. çeyrek 2025 - 1. çeyrek/3. çeyrek Çeyreklik değişim (%) Yıllık değişim (%)
Avrupa 1.506 1.337 4.693 4.498 -11,3 -4,2
ABD 482 538 1.509 1.649 +11,6 +9,3
Çin 9.898 10.284 29.075 30.453 +3,9 +4,7
Asya (Çin ve Güney Kore hariç) 3.570 3.709 10.657 10.771 +3,9 +1,1
Diğer 252 201 688 649 -20,1 -5,7
TOPLAM 15.708 16.069 46.623 48.020 +2,3 +3

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

