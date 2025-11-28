Küresel paslanmaz çelik üretimi 2025’in üçüncü çeyreğinde %2,3 arttı

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,8 düşüşle ve yıllık %2,3 artışla 16,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca küresel paslanmaz ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %3 artışla 48,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Worldstainless verilerine göre üçüncü çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %3,9 artarken ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %3,9 yükselirken, ABD’de %11,6 arttı ve Avrupa’da %11,3 azaldı.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):
|Bölge
|Çeyrek
|2024 - 3. çeyrek
|2025 - 3. çeyrek
|2024 - 1. çeyrek/3. çeyrek
|2025 - 1. çeyrek/3. çeyrek
|Çeyreklik değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Avrupa
|1.506
|1.337
|4.693
|4.498
|-11,3
|-4,2
|ABD
|482
|538
|1.509
|1.649
|+11,6
|+9,3
|Çin
|9.898
|10.284
|29.075
|30.453
|+3,9
|+4,7
|Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|3.570
|3.709
|10.657
|10.771
|+3,9
|+1,1
|Diğer
|252
|201
|688
|649
|-20,1
|-5,7
|TOPLAM
|15.708
|16.069
|46.623
|48.020
|+2,3
|+3