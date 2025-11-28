Küresel paslanmaz çelik üretimi 2025’in üçüncü çeyreğinde %2,3 arttı

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,8 düşüşle ve yıllık %2,3 artışla 16,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca küresel paslanmaz ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %3 artışla 48,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Worldstainless verilerine göre üçüncü çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin’de %3,9 artarken ve Çin ile Güney Kore hariç Asya bölgesinde %3,9 yükselirken, ABD’de %11,6 arttı ve Avrupa’da %11,3 azaldı.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):