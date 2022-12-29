Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %5,1 azaldı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre, küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %12,3 düşerek 12,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ise küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 41,85 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz çelik üretimi Çin’de yıllık %5,2, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %0,4, ABD’de yıllık %13,2 ve Avrupa bölgesinde yıllık %11,2 düşüş kaydetti.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
|
|
|
Yıllık değişim
|
2022
3. Çeyrek
|
2022
2. Çeyrek
|
2022
1. Çeyrek
|
(%)
|
2022
Ocak-Eylül
|
2021
Ocak-Eylül
|
(%)
|
1.181
|
1.767
|
1.860
|
-33,2
|
4.809
|
5.143
|
-11,2
|
ABD
|
500
|
520
|
569
|
-3,8
|
1.589
|
1.830
|
-13,2
|
Çin
|
7.263
|
8.334
|
8.038
|
-12,9
|
23.635
|
24.936
|
-5,2
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.859
|
1.930
|
1.956
|
-3,7
|
5.746
|
5.769
|
-0,4
|
Diğerleri
|
1.991
|
2.030
|
2.053
|
-1,9
|
6.074
|
6.137
|
-1
|
TOPLAM
|
12.794
|
14.581
|
14.477
|
-12,3
|
41.582
|
44.085
|
-5,1