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Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %5,1 azaldı

Perşembe, 29 Aralık 2022 11:05:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre, küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %12,3 düşerek 12,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ise küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 41,85 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz çelik üretimi Çin’de yıllık %5,2, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %0,4, ABD’de yıllık %13,2 ve Avrupa bölgesinde yıllık %11,2 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 


Çeyreklik değişim

 

Yıllık değişim

2022

3. Çeyrek

2022

2. Çeyrek

2022

1. Çeyrek

(%)

2022

Ocak-Eylül

2021

Ocak-Eylül

(%)

Avrupa

1.181

1.767

1.860

-33,2

4.809

5.143

-11,2

ABD

500

520

569

-3,8

1.589

1.830

-13,2

Çin

7.263

8.334

8.038

-12,9

23.635

24.936

-5,2

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.859

1.930

1.956

-3,7

5.746

5.769

-0,4

Diğerleri

1.991

2.030

2.053

-1,9

6.074

6.137

-1

TOPLAM

12.794

14.581

14.477

-12,3

41.582

44.085

-5,1

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Avrupa Çelik Üretimi 

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