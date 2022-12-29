Küresel paslanmaz çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %5,1 azaldı

Perşembe, 29 Aralık 2022 11:05:43 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF) tarafından yayımlanan ön verilere göre, küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %12,3 düşerek 12,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde ise küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 41,85 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın ilk dokuz ayında paslanmaz çelik üretimi Çin’de yıllık %5,2, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %0,4, ABD’de yıllık %13,2 ve Avrupa bölgesinde yıllık %11,2 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):