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Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde %3,8 düştü

Cuma, 24 Haziran 2022 15:26:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,7 artış ve yıllık bazda %3,8 düşüş göstererek 14,45 milyon mt oldu.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %8 düşüş, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %4,1 artış, Avrupa bölgesinde %2,5 ve ABD’de %8,8 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 

 Çeyrek

 

2022- 1. Çeyrek

2021 - 4. Çeyrek

2021 - 1. Çeyrek

Çeyreklik değişim (%)

Yıllık Değişim

(%)

Avrupa

1.806

1.767

1.909

5,2

-2,5

ABD

569

538

624

5,7

-8,8

Çin

8.011

7.696

8.708

4,1

-8

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.956

2.023

1.880

-3,3

4,1

Diğerleri

2.053

2.179

1.901

-5,8

8

TOPLAM

14.450

14.125

14.512

2,7

24,7

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Avrupa Çelik Üretimi 

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