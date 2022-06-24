Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde %3,8 düştü

Cuma, 24 Haziran 2022 15:26:21 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,7 artış ve yıllık bazda %3,8 düşüş göstererek 14,45 milyon mt oldu.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %8 düşüş, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %4,1 artış, Avrupa bölgesinde %2,5 ve ABD’de %8,8 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):