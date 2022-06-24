Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde %3,8 düştü

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,7 artış ve yıllık bazda %3,8 düşüş göstererek 14,45 milyon mt oldu.
ISSF verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %8 düşüş, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %4,1 artış, Avrupa bölgesinde %2,5 ve ABD’de %8,8 düşüş kaydetti.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
Çeyrek
|
2022- 1. Çeyrek
|
2021 - 4. Çeyrek
|
2021 - 1. Çeyrek
|
Çeyreklik değişim (%)
|
Yıllık Değişim
(%)
|
Avrupa
|
1.806
|
1.767
|
1.909
|
5,2
|
-2,5
|
ABD
|
569
|
538
|
624
|
5,7
|
-8,8
|
Çin
|
8.011
|
7.696
|
8.708
|
4,1
|
-8
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.956
|
2.023
|
1.880
|
-3,3
|
4,1
|
Diğerleri
|
2.053
|
2.179
|
1.901
|
-5,8
|
8
|
TOPLAM
|
14.450
|
14.125
|
14.512
|
2,7
|
24,7