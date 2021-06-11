Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde %24,7 arttı

Cuma, 11 Haziran 2021 10:32:34 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,7 ve yıllık bazda %24,7 artış göstererek 14,5 milyon mt oldu.

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %36,9 artış, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %0,3 düşüş, Avrupa bölgesinde %5,3 artış ve ABD’de %0,4 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):