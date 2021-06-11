Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde %24,7 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,7 ve yıllık bazda %24,7 artış göstererek 14,5 milyon mt oldu.
ISSF verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %36,9 artış, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %0,3 düşüş, Avrupa bölgesinde %5,3 artış ve ABD’de %0,4 düşüş kaydetti.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
Çeyrek
|
2021- 1. Çeyrek
|
2020 - 4. Çeyrek
|
2020 - 1. Çeyrek
|
Çeyreklik değişim (%)
|
Yıllık Değişim
(%)
|
Avrupa
|
1.812
|
1.719
|
1.909
|
11
|
5,3
|
ABD
|
627
|
568
|
624
|
9,7
|
-0,4
|
Çin
|
5.989
|
8.236
|
8.198
|
-0,5
|
36,9
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.886
|
1.837
|
1.880
|
2,4
|
-0,3
|
Diğerleri
|
1.322
|
1.765
|
1.901
|
7,7
|
43,8
|
TOPLAM
|
11.636
|
14.125
|
14.512
|
2,7
|
24,7