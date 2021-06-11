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Küresel paslanmaz çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde %24,7 arttı

Cuma, 11 Haziran 2021 10:32:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,7 ve yıllık bazda %24,7 artış göstererek 14,5 milyon mt oldu. 

ISSF verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %36,9 artış, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %0,3 düşüş, Avrupa bölgesinde %5,3 artış ve ABD’de %0,4 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 

 Çeyrek

 

2021- 1. Çeyrek

2020 - 4. Çeyrek

2020 - 1. Çeyrek

Çeyreklik değişim (%)

Yıllık Değişim

(%)

Avrupa

1.812

1.719

1.909

11

5,3

ABD

627

568

624

9,7

-0,4

Çin

5.989

8.236

8.198

-0,5

36,9

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.886

1.837

1.880

2,4

-0,3

Diğerleri

1.322

1.765

1.901

7,7

43,8

TOPLAM

11.636

14.125

14.512

2,7

24,7

Etiketler: paslanmaz  Avrupa  çelik üretimi  paslanmaz  |  benzer haberler »


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