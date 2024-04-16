Küresel paslanmaz çelik üretimi 2023’te %4,6 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,2 düşüş ve yıllık bazda %6,6 artışla 14,77 milyon mt oldu. 2023 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 58,44 milyon mt seviyesinde yer aldı.
ISSF verilerine göre, 2023 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %12,6 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %7,2, ABD’de yıllık %9,6 ve Avrupa bölgesinde yıllık %6,2 düşüş gösterdi.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
Çeyrek
|
Toplam
|
Ocak-Mart
|
Nisan-Haziran
|
Temmuz-Eylül
|
Ekim-Aralık
|
2022
|
Yıllık değişim
|
1.636
|
1.495
|
1.270
|
1.502
|
5.902
|
-6,2%
|
ABD
|
478
|
465
|
442
|
440
|
1.824
|
-9,6%
|
Çin
|
8.418
|
9.291
|
9.970
|
8.997
|
36.676
|
12,6%
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.631
|
1.687
|
1.619
|
1.943
|
6.880
|
-7,2%
|
Diğer
|
1.665
|
1.809
|
1.798
|
1.891
|
7.163
|
-5,2%
|
TOPLAM
|
13.828
|
14.745
|
15.099
|
14.773
|
58.444
|
4,6%