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Küresel paslanmaz çelik üretimi 2023’te %4,6 arttı

Salı, 16 Nisan 2024 12:15:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,2 düşüş ve yıllık bazda %6,6 artışla 14,77 milyon mt oldu. 2023 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 58,44 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, 2023 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %12,6 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %7,2, ABD’de yıllık %9,6 ve Avrupa bölgesinde yıllık %6,2 düşüş gösterdi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 Çeyrek

Toplam

Ocak-Mart

Nisan-Haziran

Temmuz-Eylül

Ekim-Aralık

2022

Yıllık değişim
(%)

Avrupa

1.636

1.495

1.270

1.502

5.902

-6,2%

ABD

478

465

442

440

1.824

-9,6%

Çin

8.418

9.291

9.970

8.997

36.676

12,6%

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.631

1.687

1.619

1.943

6.880

-7,2%

Diğer

1.665

1.809

1.798

1.891

7.163

-5,2%

TOPLAM

13.828

14.745

15.099

14.773

58.444

4,6%

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

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