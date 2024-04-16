Küresel paslanmaz çelik üretimi 2023’te %4,6 arttı

Salı, 16 Nisan 2024 12:15:47 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,2 düşüş ve yıllık bazda %6,6 artışla 14,77 milyon mt oldu. 2023 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 58,44 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, 2023 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %12,6 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %7,2, ABD’de yıllık %9,6 ve Avrupa bölgesinde yıllık %6,2 düşüş gösterdi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):