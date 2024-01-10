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Küresel paslanmaz çelik üretimi 2023’ün ilk dokuz ayında %2,5 arttı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 11:56:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,2 artışla 14,73 milyon mt olurken yılın ilk dokuz ayında %2,5 artışla 42,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre, 2023’ün Ocak-Eylül döneminde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %13,4 artış, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %12,4 düşüş, Avrupa bölgesinde %8 ve ABD’de %12,9 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge 

  


Çeyreklik değişim 

  

Yıllık değişim 

2023 

3. Çeyrek 

2023 

2. Çeyrek 

2023 

1. Çeyrek 

(%) 

2023 

Ocak-Eylül 

2023 

Ocak-Eylül 

(%) 

Avrupa 

1.271 

1.495 

1.640 

-15 

4.407 

4.790 

-8 

ABD 

442 

465 

478 

-4,9 

1.384 

1.589 

-12,9 

Çin 

9.594 

8.956 

8.055 

7,1 

26.606 

23.457 

13,4 

Asya (Çin ve Güney Kore hariç) 

1.619 

1.687 

1.631 

-4 

4.937 

5.639 

-12,4 

Diğerleri 

1.800 

1.808 

1.662 

-0,4 

5.270 

6.074 

-13,2 

TOPLAM 

14.727 

14.410 

14.467 

2,2 

42.604 

41.549 

2,5 

Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Dünya Çelik Üretimi 

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