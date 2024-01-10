Küresel paslanmaz çelik üretimi 2023’ün ilk dokuz ayında %2,5 arttı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 11:56:20 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,2 artışla 14,73 milyon mt olurken yılın ilk dokuz ayında %2,5 artışla 42,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSF verilerine göre, 2023’ün Ocak-Eylül döneminde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %13,4 artış, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %12,4 düşüş, Avrupa bölgesinde %8 ve ABD’de %12,9 düşüş kaydetti.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):