Küresel paslanmaz çelik üretimi 2023’ün ilk dokuz ayında %2,5 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %2,2 artışla 14,73 milyon mt olurken yılın ilk dokuz ayında %2,5 artışla 42,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
ISSF verilerine göre, 2023’ün Ocak-Eylül döneminde paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’de %13,4 artış, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde %12,4 düşüş, Avrupa bölgesinde %8 ve ABD’de %12,9 düşüş kaydetti.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
|
|
|
Yıllık değişim
|
2023
3. Çeyrek
|
2023
2. Çeyrek
|
2023
1. Çeyrek
|
(%)
|
2023
Ocak-Eylül
|
2023
Ocak-Eylül
|
(%)
|
1.271
|
1.495
|
1.640
|
-15
|
4.407
|
4.790
|
-8
|
ABD
|
442
|
465
|
478
|
-4,9
|
1.384
|
1.589
|
-12,9
|
Çin
|
9.594
|
8.956
|
8.055
|
7,1
|
26.606
|
23.457
|
13,4
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.619
|
1.687
|
1.631
|
-4
|
4.937
|
5.639
|
-12,4
|
Diğerleri
|
1.800
|
1.808
|
1.662
|
-0,4
|
5.270
|
6.074
|
-13,2
|
TOPLAM
|
14.727
|
14.410
|
14.467
|
2,2
|
42.604
|
41.549
|
2,5