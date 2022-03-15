Küresel paslanmaz çelik üretimi 2021 yılında %10,6 arttı

Salı, 15 Mart 2022 11:15:59 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,2 artış ve yıllık bazda %2,9 düşüşle 13,71 milyon mt oldu. 2021 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %10,6 artışla 56,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, 2021 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %1,6 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %21,2, ABD’de yıllık %10,4 ve Avrupa bölgesinde yıllık %13,6 artış gösterdi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):