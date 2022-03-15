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Küresel paslanmaz çelik üretimi 2021 yılında %10,6 arttı

Salı, 15 Mart 2022 11:15:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,2 artış ve yıllık bazda %2,9 düşüşle 13,71 milyon mt oldu. 2021 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %10,6 artışla 56,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, 2021 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %1,6 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %21,2, ABD’de yıllık %10,4 ve Avrupa bölgesinde yıllık %13,6 artış gösterdi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 

 Çeyrek

 

Toplam

1

2

3

4

2021

Yıllık değişim
(%)

Avrupa

1.909

1.919

1.586

1.767

7.181

13,6

ABD

624

654

552

538

2.368

10,4

Çin

8.198

8.044

7.184

7.206

30.632

1,6

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.880

1.845

2.044

2.023

7.792

21,2

Diğer

1.901

2.052

2.184

2.179

8.316

42

TOPLAM

14.512

14.513

13.550

13.713

56.289

10,6

Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  paslanmaz  paslanmaz  |  benzer haberler »

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