Küresel paslanmaz çelik üretimi 2021 yılında %10,6 arttı

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %1,2 artış ve yıllık bazda %2,9 düşüşle 13,71 milyon mt oldu. 2021 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %10,6 artışla 56,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.
ISSF verilerine göre, 2021 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %1,6 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %21,2, ABD’de yıllık %10,4 ve Avrupa bölgesinde yıllık %13,6 artış gösterdi.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
Çeyrek
|
Toplam
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2021
|
Yıllık değişim
|
Avrupa
|
1.909
|
1.919
|
1.586
|
1.767
|
7.181
|
13,6
|
ABD
|
624
|
654
|
552
|
538
|
2.368
|
10,4
|
Çin
|
8.198
|
8.044
|
7.184
|
7.206
|
30.632
|
1,6
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.880
|
1.845
|
2.044
|
2.023
|
7.792
|
21,2
|
Diğer
|
1.901
|
2.052
|
2.184
|
2.179
|
8.316
|
42
|
TOPLAM
|
14.512
|
14.513
|
13.550
|
13.713
|
56.289
|
10,6