Küresel paslanmaz çelik üretimi 2020 yılında %2,5 düşüş kaydetti

Cuma, 19 Mart 2021 12:40:21 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %4,3 ve yıllık bazda %13,7 artışla 14,12 milyon mt oldu. 2020 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 50,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, 2020 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %2,5 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %18,6, ABD’de yıllık %17,3 ve Avrupa bölgesinde yıllık %7,1 düşüş gösterdi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):