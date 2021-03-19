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Küresel paslanmaz çelik üretimi 2020 yılında %2,5 düşüş kaydetti

Cuma, 19 Mart 2021 12:40:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %4,3 ve yıllık bazda %13,7 artışla 14,12 milyon mt oldu. 2020 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 50,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSF verilerine göre, 2020 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %2,5 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %18,6, ABD’de yıllık %17,3 ve Avrupa bölgesinde yıllık %7,1 düşüş gösterdi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):

Bölge

 

 Çeyrek

 

Toplam

1

2

3

4

2020

Yıllık değişim
(%)

Avrupa

1.812

1.370

1.421

1.719

6.323

-7,1

ABD

627

450

499

568

2.144

-17,3

Çin

5.989

7.455

8.460

8.236

30.139

2,5

Asya (Çin ve Güney Kore hariç)

1.886

1.080

1.627

1.837

6.429

-18,6

Diğer

1.322

1.250

1.520

1.765

5.857

6

TOPLAM

11.636

11.605

13.526

14.125

50.892

-2,5

Etiketler: çelik üretimi  paslanmaz  Avrupa  paslanmaz  |  benzer haberler »


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