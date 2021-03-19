Küresel paslanmaz çelik üretimi 2020 yılında %2,5 düşüş kaydetti

Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) yayımladığı ön verilere göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi çeyreklik bazda %4,3 ve yıllık bazda %13,7 artışla 14,12 milyon mt oldu. 2020 yılının tamamında ise küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 50,89 milyon mt seviyesinde yer aldı.
ISSF verilerine göre, 2020 yılında paslanmaz ham çelik üretimi Çin’de yıllık %2,5 artarken, Çin ve Güney Kore hariç Asya bölgesinde yıllık %18,6, ABD’de yıllık %17,3 ve Avrupa bölgesinde yıllık %7,1 düşüş gösterdi.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1000 mt):
|
Bölge
|
Çeyrek
|
Toplam
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2020
|
Yıllık değişim
|
Avrupa
|
1.812
|
1.370
|
1.421
|
1.719
|
6.323
|
-7,1
|
ABD
|
627
|
450
|
499
|
568
|
2.144
|
-17,3
|
Çin
|
5.989
|
7.455
|
8.460
|
8.236
|
30.139
|
2,5
|
Asya (Çin ve Güney Kore hariç)
|
1.886
|
1.080
|
1.627
|
1.837
|
6.429
|
-18,6
|
Diğer
|
1.322
|
1.250
|
1.520
|
1.765
|
5.857
|
6
|
TOPLAM
|
11.636
|
11.605
|
13.526
|
14.125
|
50.892
|
-2,5