Kocaer Çelik zorlu koşullara rağmen 2025’te net kârını artırdı

Salı, 03 Mart 2026 12:35:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) 2025 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Kocaer Çelik bir önceki yıl kaydedilen 108,51 milyar TL net kâra kıyasla 473,48 milyon TL net kâr bildirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %49 artışla 2,30 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %4 düşüşle 21,11 milyar TL oldu.

Öte yandan 2025 yılında şirketin AVFÖK’ü yıllık %185 artışla 1,12 milyar TL olurken, AVFÖK marjı ise %10,6’dan %12,9’a yükseldi.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, söz konusu dönemde şirketin satış tonajı 2024 yılına kıyasla %17,6 artışla 682.873 mt seviyesinde rekor kırdı. Geçtiğimiz yılın tamamında Kocaer’in katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı 2024 yılında kaydedilen %42’den %43’e çıkarken, ihracat satışları toplam satışların %77’sini meydana getirdi.

Şirket sürekli olarak değişirilen ticaret politikaların, vergilerin ve koruma önlemlerinin olumsuz etkilediği oldukça zorlu koşullarda mali ve operasyonel performasını iyileştirmesini geniş ihracat ağına, mevcut pazarlarda artan etkinliğine ve yeni pazarlara erişim sağlanmasına bağladı.


