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Kocaer Çelik’in net kârı ve satış geliri Ocak-Eylül döneminde azaldı

Çarşamba, 13 Kasım 2024 14:15:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 530,36 milyon TL’ye kıyasla 6,15 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %16 düşüşle 13,07 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Kocaer Çelik’in faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 2 milyar TL seviyesine kıyasla 1,14 milyar TL ve düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %48,8 düşüşle 1,65 milyar TL seviyelerinde yer almaya başladı.

Aynı dönemde Kocaer Çelik’in satışları yıllık %3,3 düşerek 408.778 mt seviyesine geriledi ve katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı, 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen %39’dan %40,4’e yükseldi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kocaer Çelik 

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