Kocaer Çelik’in net kârı 2024’te sertçe düştü

Çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) 2024 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Kocaer Çelik bir önceki yıl kaydedilen 1,70 milyar TL net kâra kıyasla 83,12 milyon TL net kâr bildirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %54,8 düşüşle 1,18 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri dolar bazındaki satış fiyatlarının gevşemesi nedeniyle yıllık %13,4 düşüşle 19,23 milyar TL oldu.

Öte yandan 2024 yılında şirketin AVFÖK’ü yıllık %49,5 düşüşle 1,64 milyar TL olurken, AVFÖK marjı ise %14,4’ten %10,6’ya geriledi.

Söz konusu dönemde şirketin satış tonajı 2023 yılına kıyasla %3,4 artışla 580.443 mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın tamamında Kocaer’in katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı 2023 yılında kaydedilen %39’dan %42’ye çıktı.

Kocaer Çelik mali raporunda 2024 yılında görülen zorlu koşulların kâr marjlarına aşağı yönlü baskı uyguladığını ve enflasyonla birlikte işçilik maliyetleri arttığı için brüt kârında düşüş görüldüğünü belirtti. Kocaer 2024 yılında toplam 644 milyon TL yatırım gerçekleştirdi ve yüksek katma değerli ürün yatırımlarının tamamlanmasıyla bunların toplam satışlardaki payının yükselmesini bekliyor.