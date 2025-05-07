Kocaer Çelik’in net kârı ve AVFÖK değeri ilk çeyrekte artış kaydetti

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 132,37 milyon TL’ye kıyasla 272,92 milyon TL seviyesine çıkarken, faaliyet kârı yıllık %83,3 yükselerek 789,86 milyon TL seviyesinde yer aldı. Ayrıca Kocaer Çelik’in satış geliri de birinci çeyrekte yıllık %15,3 düşerek 4,52 milyar TL seviyesine indi.

Öte yandan söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü yıllık %43 artışla 902,13 milyon TL seviyesinde yer alırken, AVFÖK marjı ise %12,8’den %14,4’e çıktı.

Aynı çeyrekte Kocaer’in satışları yıllık %20,5 artarak 150.171 mt seviyesinde kaydedildi. Katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen %36’dan %44’e yükseldi.

Şirket raporunda bahsi geçen dönemde Trump’ın izlediği vergi politikalarından ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle ortalama satış fiyatlarının düştüğünü öne sürdü. Ancak Kocaer Çelik dönem içinde yüksek katma değerli ürün satışlarını artırıp daha yüksek bir AVFÖK marjı kaydetti. Bununla birlikte iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve üretimin artması şirketin kârını olumlu etkiledi.