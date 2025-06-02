Kocaer Çelik 2025'te satış hacmini %10 artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Kocaer Çelik, zorlu küresel piyasa koşullarına rağmen 2025 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans gösterdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Mehmet Çakmur, satış tonajının bir önceki yıla göre %21 artışla 150.000 mt'a ulaştığını açıkladı.

Çakmur Bloomberg HT’ye verdiği bir röportajda küresel çelik fiyatlarının önceki yıla kıyasla yaklaşık 100$/mt düşmesine rağmen şirketin mali gücünü koruduğunu vurguladı. Şirketin geliri 4,5 milyar TL olurken, AVFÖK marjı yaklaşık 300 baz puan artışla %14 oldu. Şirket borçlanma yönetimi çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürürken, net kârında %106'lık artış kaydedildi.

Çakmur şirketin katma değerli ürünlere odaklanma stratejisinin meyvelerini vermeye devam ettiğini ifade etti. Bu ürünlerin şirketin satışlarındaki toplam payı geçtiğimiz yıl kaydedilen %42’den 2025’in ilk çeyreğinde %49’a yükseldi. Çakmur, 2024 yılında tesislerin yenilenmesi ve 2025 yılında bazıları Türkiye'de ilk kez üretilecek 14 yeni ürünün piyasaya sürülmesiyle mali sonuçların güçlü bir performans göstermeye devam etmesini beklediğini ve bahsi geçen satış oranını 2030 yılına kadar %70'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kocaer Çelik ihracat odaklı iş modeli ile üretiminin %75'ini Amerika, Avrupa ve MENA bölgelerine doğrudan ihraç etti. Dahilde işleme rejimi satışları dahil edildiğinde şirketin ürünlerinin yaklaşık %85-90'ı dış piyasalara sevk ediliyor.

Çakmur’a göre Kocaer Çelik özellikle son politika değişikliklerinin Türkiye için daha olumlu rekabet koşulları yarattığı ABD pazarındaki varlığını güçlendirmeye odaklanıyor. Trump'ın ikinci döneminde izlediği politikalarla diğer ülkelerin 232. Madde vergilerine yönelik muafiyetlerinin kalkmasıyla birlikte Türk ihracatçılar için daha dengeli bir rekabet alanı oluştu.

Çakmur önümüzdeki döneme dair beklentilerine yönelik soruyu şirketin büyüme trendinin devam edeceğini ve 2025’in tamamı için satış hacminde %10'luk artış hedeflediklerini tahmin ettiğini söyleyerek yanıtladı. Kocaer Çelik, dağıtım kanallarıyla başlayıp ardından potansiyel olarak servis merkezleri ve üretim tesisleri kurmak üzere çeşitli bölgelerde genişleme fırsatlarını araştırmaya devam edecek. Özellikle Çin ekonomisinin yavaşlaması küresel piyasalara baskı uygulamaya devam edecek olsa da Çakmur mevcut kârlılık seviyelerinin korunacağını ve sektör genelinde 2026'da toparlanma olacağını öngörüyor.