Kocaer Çelik’in net kârı ve satış geliri ilk yarıda düşüş gösterdi

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 634,11 milyon TL’ye kıyasla 145,23 milyon TL seviyesine gerilerken faaliyet kârı yıllık %65,7 düşerek 645,25 milyon TL seviyesinde yer aldı. Ayrıca Kocaer Çelik’in satış geliri de yıllık %19,1 düşüşle 7,91 milyar TL seviyesine indi.

Öte yandan ilk yarıda şirketin AVFÖK’ü yıllık %48,8 düşüşle 1,02 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde Kocaer’in satışları yıllık %2,6 düşerek 262.367 mt seviyesinde yer alırken katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen %34’ten %38’e yükseldi.