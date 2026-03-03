Duferco ticaret, yenilenebilir enerji ve gaz faaliyetlerindeki büyümenin desteğiyle 2025’te gelirini artırdı

İtalya merkezli Duferco Participations Holding SA, 30 Eylül 2025’te sona eren mali yıla ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen şirket, iş hacminde kayda değer bir büyüme kaydederek yılı güçlü bir performansla tamamladı.

Şirketin konsolide geliri, bir önceki mali yılda kaydedilen 18,4 milyar $’a kıyasla %46 artışla 26,9 milyar $’a yükseldi. Bu artış, enerji ve çelik birimlerinin faaliyetlerinde kaydedilen artıştan kaynaklandı. Öte yandan fiyatların genel olarak istikrarlı seyrettiği belirtildi.

Duferco’nun net kârı, enerji marjlarının normalleşmesi ve Avrupa çelik sektöründeki zayıflık nedeniyle 2024’te kaydedilen 152,4 milyon $’a kıyasla 86,8 milyon $’a geriledi. Buna rağmen şirket, 1,93 milyar $ özkaynak, 690 milyon $ likidite ve ortalama %41 kullanım oranına sahip 5,4 milyar $ tutarındaki kredi limitleriyle sağlam finansal yapısını koruduğunu açıkladı.

Duferco Group’un Başkanı Antonio Gozzi, “2025 yılında enerji piyasasındaki dalgalanma ve jeopolitik belirsizliklerin hâkim olduğu karmaşık piyasa koşullarında faaliyet gösterdik. Buna rağmen küresel varlığımızı pekiştirdik ve ana iş kollarımızı güçlendirdik. Enerji, çelik ve lojistik alanlarındaki entegre yaklaşımımız sayesinde piyasa dinamiklerine hızlı yanıt verdik, riskleri sınırladık ve yeni fırsatları değerlendirdik,” şeklinde konuştu.

Çelik sektörü, cansız talep ve ticari gerilimleri nedeniyle zor bir yıl yaşadı. Buna rağmen şirketin İtalya’da bulunan çelik üretim ve dağıtım birimi, 18,5 milyon $ AVFÖK ile pozitif operasyonel sonuç açıkladı. Satış tonajı 1,7 milyon mt seviyesinde kalırken, birim yılın ilk altı ayında 2,5 milyon $ net kâr elde etti.

2026 görünümü

Gozzi, 2026 mali yılı için iyimser bir tablo çizerek Avrupa çelik talebinde %3,2’lik toparlanma öngörüyor. Bu beklentinin iyileşen makroekonomik koşullar, planlanan altyapı yatırımları, düşen enflasyon, gevşemesi beklenen para politikaları ve sektörü destekleyen AB politikaları (koruma önlemleri ve SKDM) tarafından destekleneceği ifade edildi.