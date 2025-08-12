Kocaer Çelik net kârını 2025’in ilk yarısında iki katına çıkardı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 196,14 milyon TL’ye kıyasla iki katına çıkarak 393,31 milyon TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı yıllık %42,1 artışla 1,24 milyar TL oldu. Ayrıca Kocaer Çelik’in satış geliri de yıllık %1,6 düşüşle 10,51 milyar TL seviyesine indi.

Öte yandan ilk yarıda şirketin AVFÖK’ü yıllık %7,9 artışla 1,50 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde Kocaer’in satışları yıllık %19,7 artarak 314.155 mt seviyesinde yer alırken, katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen %38’den %47’ye yükseldi.

Kocaer Çelik, küresel çelik piyasasındaki zayıflığa ve iç piyasada talep olmamasına rağmen katma değerli ürün satışlarındaki artış sayesinde kârını koruduğunu ifade etti.