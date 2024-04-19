Kocaer dış ticaret şirketi kuruyor

Cuma, 19 Nisan 2024 10:54:28 (GMT+3) | İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), yurt dışındaki faaliyetlerini geliştirmek ve küreselleşme çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 2 milyon TL başlangıç sermayeli bir dış ticaret şirketi kurma kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu bağlı kuruluşun başta demir-çelik ürünlerinin temini, dağıtımı ve dış ticareti olmak üzere her türlü ürünün yurt içinde ve yurt dışında ticaretini gerçekleştireceği ve tüm faaliyetlerle ilgili mümessillik, distribütörlük ve acentelik yapacağı ifade edildi.