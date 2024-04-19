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Kocaer dış ticaret şirketi kuruyor

Cuma, 19 Nisan 2024 10:54:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), yurt dışındaki faaliyetlerini geliştirmek ve küreselleşme çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 2 milyon TL başlangıç sermayeli bir dış ticaret şirketi kurma kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu bağlı kuruluşun başta demir-çelik ürünlerinin temini, dağıtımı ve dış ticareti olmak üzere her türlü ürünün yurt içinde ve yurt dışında ticaretini gerçekleştireceği ve tüm faaliyetlerle ilgili mümessillik, distribütörlük ve acentelik yapacağı ifade edildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ticaret 

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