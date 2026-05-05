Kocaer Çelik 2026’nın zorlu ilk çeyreğinde kârlılığını korurken, katma değerli ürün payını artırdı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde Kocaer Çelik’in net dönem kârı ana ortaklık payı bazında yıllık %67 düşüşle 118,84 milyon TL seviyesinde yer aldı. Şirketin esas faaliyet kârı yıllık %55 düşüşle 464,01 milyon TL’ye gerilerken, net satışları yıllık %15 düşüşle 5,06 milyar TL oldu.

Aynı dönemde şirketin düzeltilmiş AVFÖK değeri yıllık %16 düşüşle 715,25 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %14,4 seviyesinden %14,1 seviyesine geriledi. Bununla birlikte şirket 2026 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen FAVÖK marjının 2025 yılının tamamında elde edilen %12,9 seviyesinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu dönemde Kocaer Çelik’in toplam satış hacmi yıllık %3,7 düşüşle 144.645 mt oldu. Şirketin satışlarının yaklaşık %62’si yurt dışına gerçekleştirildi. İlk çeyrekte yurt içi satış gelirleri yıllık %37 artışla 1,86 milyar TL’ye yükselirken, yurt dışı satış gelirleri yıllık %32 düşüşle 3,06 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Kocaer Çelik, 2026 yılının ilk çeyreğinde demir çelik sektörünün jeopolitik gerilimler, lojistik krizler ve küresel ticaret bariyerleri nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini ifade etti. Dünya ham çelik üretiminin yıllık %2,3 düşüşle 459,2 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği dönemde Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %5,3 artışla 9,7 milyon mt oldu. Türkiye böylece 2025 yılı sonunda sahip olduğu dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumunu 2026 yılının ilk çeyreğinde de korudu.

Kocaer Çelik küresel pazarlardaki talep dengesizliği ve ticaret bariyerlerinin ihracat kanallarında daralmaya yol açmasına rağmen esnek üretim kabiliyeti ve geniş ürün portföyü sayesinde satış yapısını yeniden konumlandırdığını belirtti. Şirketin katma değerli ürünlerinin toplam portföy içindeki payı 2025 yılındaki %43 seviyesinden 2026 yılının ilk çeyreğinde %46,6 seviyesine yükseldi. Kocaer Çelik 2030 büyüme vizyonu kapsamında Aliağa’da 1 milyon mt kapasiteli çelikhane ve 500.000 mt kapasiteli dördüncü tesis yatırımları planladığını, ayrıca farklı ülkelerde üretim tesisi veya servis merkezi kurulmasına yönelik fizibilite çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan şirket yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında halihazırda 9,2 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi tesisleriyle elektrik tüketiminin %33’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını belirtti. Kocaer Enerji bünyesinde Aydın’da yürütülen 24 MW gücündeki jeotermal enerji santrali yatırımının ilk fazının devam ettiği, söz konusu yatırımın tamamlanmasıyla şirketin üretim faaliyetleri için gerekli elektrik ihtiyacının tamamını karşılamayı ve kalan temiz enerji kapasitesini satmayı hedeflediği ifade edildi.