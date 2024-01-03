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Kocaer Çelik katma değerli ürün yatırımının devamı için A2 tesisini yeniden durduracak

Çarşamba, 03 Ocak 2024 15:46:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) katma değerli ürünlere yönelik yatırım planlarının ikinci aşaması için yenileme çalışmaları gerçekleştirmek ve yeni makine ile ekipmanları devreye almak amacıyla A2 fabrikasındaki çelik profil üretim faaliyetlerini 5 Ocak-5 Mart tarihleri arasında askıya alacağını açıkladı.

Söz konusu duruşun şirketin yıllık üretim hacmi ve satışlarını etkilemeyeceği öngörülüyor. Fabrikadaki üretim faaliyetlerinin gerekli altyapı ve teknolojik yatırımların tamamlanmasıyla 6 Mart tarihinde yeniden üretime geçmesi planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket yeni makine ile ekipmanları devreye almak amacıyla A2 fabrikasındaki üretim faaliyetlerini geçtiğimiz yıl 24 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında askıya almıştı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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