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Kardemir çubuk ve kangal haddehanesindeki yatırımıyla dışa bağımlılığı azaltacak

Çarşamba, 30 Ekim 2024 10:56:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), çubuk ve kangal haddehanesinde gerçekleştirdiği Sizing Block teknolojisi yatırımının son aşamasına geldiğini açıkladı. Haddeleme sürecindeki ürünlerin boyut doğruluğunu artırarak daha yüksek kaliteli ürünler üretilmesini sağlayacak yatırımın, yıl sonunda devreye alınması planlanıyor.

Yıllık 700.000 mt ince kangal (5,5-25 mm), kalın kangal (20-56 mm), yüksek kaliteli yuvarlak çubuk (20-100 mm) ve nervürlü inşaat çeliği üretim kapasitesine sahip olan haddehanede gerçekleştirilen yatırımla ihracatın artırılması ve ithal ikamesi ürünlerle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Şirket söz konusu yatırımla katma değerli ürün üretimini ve dış pazarlardaki rekabet gücünü artırmanın yanı sıra enerji tasarrufu sağlayacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım  Kardemir 

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