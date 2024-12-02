Erdemir 2024’ü 1,1 milyar $ yatırımla tamamlayacak

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden olan Erdemir, 2030 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladığı 3,2 milyar $ değerindeki dönüşüm yatırımı kapsamında bu yılı 1,1 milyar $’lık yatırım harcamasıyla kapatacağını açıkladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “2024 tüm dünya için zor bir yıldı. Küresel büyüme üzerinde baskı devam ediyor. Dünyada talebin yavaşladığı ve ticaret savaşlarının tırmandığı bu dönemde 2025 ile ilgili belirsizlikler hâkim. Özellikle çelik üretiminde küresel gelişmeler dengeleri belirliyor. Çin’in çelik talebinin azalması, 2025 yılı için global ölçekte çelik sektörüne karşı ihtiyatlı bir duruş beklentisine sebep oluyor. Belirsizliklere rağmen 2025’te de istihdam ve üretimi korumayı, yenilikçi çözümlerle aslında geleceğe yaptığımız yatırımlarımızı sürdürmeyi, yeşil dönüşüm yolculuğumuza kararlılıkla devam ederek Türk çelik sektörüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Üreticinin bu yıl gerçekleştirdiği yatırımlar arasında 1 No’lu yüksek fırına hidrojen enjeksiyonu ve kömüre alternatif olarak biyokütleden yakıt üretimi hedefiyle devreye alınan yıllık 7.000 ton biyokömür üretim kapasitesine sahip pilot piroliz tesisi yer alırken, şirket 2025 yılının başında yıllık 800.000 mt kapasiteli 4 No’lu kok bataryasını devreye almayı planlıyor.

“Net sıfır yol haritası” kapsamında Erdemir ton başına karbon emisyonunu 2030 sonuna kadar %25 ve 2040’a kadar %40 azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.