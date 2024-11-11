ANDRITZ, Borçelik’in yeni soğuk şerit tesisine fırın tedarik edecek

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yeni sürekli tavlama ve galvanizleme hattına fırın tedarik edeceğini duyurdu.

Söz konusu fırının Borçelik’in Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edeceği ve otomobillerin dış panellerine yönelik malzemeler üreteceği soğuk şerit tesisinde kurulacağı ifade edildi. Bununla birlikte fırında şirketin ilerleyen dönemlerde kapasite artırımı yapması için veya diğer çelik kalitelerini eklemesi için alanlar olacağı da bildirildi.

Yeni ekipmanın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete alınması planlanıyor.