Erdemir net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden olan Erdemir’in Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, fabrikada düzenlenen basın toplantısında şirketin yeşil çelik yolculuğundaki gelişmelerden bahsetti. Peker, OYAK Şirketleri’nin “net sıfır yol haritası” kapsamında ton başına karbon emisyonunu 2030 sonuna kadar %25 ve 2040’a kadar %40 azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini hatırlattı.

OYAK’ın net sıfır hedefi için ağırlıklı dış finansman kaynaklı olmak üzere 3,2 milyar $ değerindeki dönüşüm yatırımının 2030 sonuna kadar kademeli olarak hayata geçirileceğini ifade eden genel müdür, bu yatırımlar doğrultusunda ilk etapta 1.000, sonrasında ise 500 kişilik ek istihdam sağlanacağını açıkladı. Ayrıca Peker, halihazırda yapımı devam eden dördüncü kok bataryasının 2025’in başında devreye alınarak Erdemir’in çevre performansının geliştirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Buna ek olarak Erdemir’in Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi konusunda genel müdür, “Erdemir’in Özel Endüstri Bölgesi statüsü kazanması kapasite artırımı, ürün çeşitliliği ve yeşil dönüşüm yatırımlarının hayata geçirilmesi için ivme sağlayacak. Erdemir var olduğu sürece Ereğli ile birlikte gelişecek,” şeklinde yorum yaptı.