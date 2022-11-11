Kobe Steel’in satış gelirleri artan satış fiyatları sayesinde ilk yarıda yükseldi

Cuma, 11 Kasım 2022 15:01:15 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 2022-23 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Önceki mali yılın ilk yarısında 34,5 milyar JPY net kâr bildiren Kobe Steel, 2022-23 mali yılının ilk yarısında 28 milyar JPY (200,5 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde, şirketin konsolide net satış geliri satış fiyatlarının yükselmesiyle yıllık %20,2 artarak 1,17 trilyon JPY (8,37 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yıllık %5,9 düşüşle 3,15 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in çelik satış hacmi ise otomobil üretiminin azalması nedeniyle yıllık %6,7 düşüş göstererek 2,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2022-23 mali yılında Kobe Steel’in ham çelik üretiminin yaklaşık 6,3 milyon mt, satış hacminin ise yarı iletken çip sıkıntısından dolayı otomotiv sektöründeki talebin yavaş toparlanması nedeniyle satış hacminin azalması beklendiğinden yaklaşık 5,1 milyon mt olacağı tahmin ediliyor.