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Kobe Steel’in net kârı 2023-24 mali yılında yükseldi

Perşembe, 09 Mayıs 2024 15:28:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 31 Mart tarihinde sona eren 2023-24 mali yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 72,5 milyar JPY’ye kıyasla 109,5 milyar JPY (702,41 milyon $) seviyesine yükselirken, net satış geliri de yıllık %2,9 artarak 2,54 trilyon JPY (16,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı yılda yıllık %0,2 düşüşle 5,97 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in toplam satış hacmi, kısmen levha bitirme tesisindeki yenileme çalışmaları sebebiyle yıllık %0,3 düşerek 4,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2024-24 mali yılında şirketin çelik ihracatı önceki mali yıla kıyasla %8 düşüşle 1,04 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yerel satışları yıllık %4,9 düşüşle 3,66 milyon mt oldu.

Şirket, 2024-25 mali yılında ham çelik üretiminin 6 milyon mt ve çelik satış hacminin ise 4,8 milyon mt olmasını bekliyor. Ayrıca Kobe Steel, mevcut mali yılda net kârının 120 milyar JPY (770,5 milyon $) ve net satış gelirinin de 2,66 trilyon JPY (17,1 milyar $) seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kobe Steel 

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