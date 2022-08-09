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Kobe Steel otomotiv sektöründen gelen talepteki toparlanmanın yavaşlamasıyla satış hacminin düşmesini bekliyor

Salı, 09 Ağustos 2022 10:31:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 2022-23 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Önceki mali yılın ilk çeyreğinde 18,9 milyar JPY net kâr bildiren Kobe Steel, 2022-23 mali yılının ilk çeyreğinde 21,04 milyar JPY (155,93 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde, şirketin konsolide net satış geliri fiyatlardaki artış sayesinde yıllık %17,2 artışla 542,8 milyar JPY (4,02 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirket yıllık %4,2 düşüşle 1,59 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Kobe Steel’in çelik satış hacmi ise yarı iletken çip sıkıntısı ve tedarik zinciri aksaklıklarının etkisiyle düşen otomobil üretimi nedeniyle bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %7,3 düşüş göstererek 1,26 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

2022-23 mali yılında Kobe Steel’in ham çelik üretiminin yaklaşık 6,5 milyon mt, satış hacminin ise otomotiv sektöründen gelen talepteki toparlanmanın yavaşlamasıyla yaklaşık 5,3 milyon mt olacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kobe Steel 

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