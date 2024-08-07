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Kobe Steel’in 2024-25 mali yılı tahminleri değişmedi

Çarşamba, 07 Ağustos 2024 13:55:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 2024-25 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Önceki mali yılın ilk çeyreğinde 26,26 milyar JPY net kâr bildiren Kobe Steel, 2024-25 mali yılının ilk çeyreğinde 24,69 milyar JPY (167,72 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin konsolide net satış geliri, maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılabilmesine rağmen termal kömür fiyatlarındaki dalgalanma gibi faktörlere bağlı olarak yıllık %1,3 düşüşle 590,73 milyar JPY (4,01 milyar $) oldu. Şirket, geçtiğimiz mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 34 milyar JPY faaliyet kârına kıyasla 31 milyar JPY (210,76 milyon $) faaliyet kârı açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık hafif bir düşüşle 1,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Kobe Steel’in çelik satış hacmi ise bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,19 milyon mt’dan 1,15 milyon mt’a geriledi.

2024-25 mali yılında Kobe Steel’in ham çelik üretiminin yaklaşık 6 milyon mt, satış hacminin ise yaklaşık 4,80 milyon mt olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan şirket söz konusu mali yılda konsolide satış geliri tahminlerinin önceki tahmine kıyasla değişmeyerek 2,66 trilyon JPY olduğunu ifade etti.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kobe Steel 

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