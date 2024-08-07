Kobe Steel’in 2024-25 mali yılı tahminleri değişmedi

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 2024-25 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Önceki mali yılın ilk çeyreğinde 26,26 milyar JPY net kâr bildiren Kobe Steel , 2024-25 mali yılının ilk çeyreğinde 24,69 milyar JPY (167,72 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin konsolide net satış geliri, maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılabilmesine rağmen termal kömür fiyatlarındaki dalgalanma gibi faktörlere bağlı olarak yıllık %1,3 düşüşle 590,73 milyar JPY (4,01 milyar $) oldu. Şirket, geçtiğimiz mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 34 milyar JPY faaliyet kârına kıyasla 31 milyar JPY (210,76 milyon $) faaliyet kârı açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık hafif bir düşüşle 1,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Kobe Steel ’in çelik satış hacmi ise bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,19 milyon mt’dan 1,15 milyon mt’a geriledi.