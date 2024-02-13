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Kobe Steel’in net kârı Nisan-Aralık döneminde rekor seviyeye çıktı

Salı, 13 Şubat 2024 11:44:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd 2023-24 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayı için mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kobe Steel bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 47,5 milyar JPY net kâra kıyasla 109,73 milyar JPY (733,56 milyon $) net kâr kaydetti. Şirketin net kârı rekor seviyeye çıktı. Aynı dönemde şirketin satışlardan elde ettiği toplam net gelir ise malzeme ve inşaat makineleri birimlerinde satış fiyatlarının yükselmesi ve 4 No’lu enerji santralinin devreye alınmasıyla yıllık %4,9 artışla 1,87 trilyon JPY (12,52 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Kobe Steel söz konusu dönemde yıllık %4,5 düşüşle 4,47 milyon mt ham çelik üretirken şirketin çelik satış hacmi yıllık %4,2 düşerek 3,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2023-24 mali yılının tamamında ham çelik üretiminin yaklaşık 5,90 milyon mt olmasını bekliyor. Şirket aynı dönemde çelik satış hacminin ise talebin canlı seyrettiği otomotiv sektörü dışındaki sektörlerden gelen talebin gerilemesi nedeniyle önceki tahminine kıyasla düşerek toplamda 4,70 milyon mt olacağını öngörüyor. Buna ek olarak Kobe Steel’in satış gelirlerinin mali yılın tamamında 2,56 trilyon JPY seviyesinde yer alması bekleniyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kobe Steel 

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