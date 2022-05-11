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Kobe Steel’in net kârı 2021-22 mali yılında arttı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 11:49:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd. 31 Mart tarihinde sona eren 2021-22 mali yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kobe Steel, önceki malı yılda kaydedilen 23,23 milyar JPY net kâra kıyasla artarak 60,08 milyar JPY (462,47 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin net satış geliri artan satış hacimleri sayesinde yıllık %22,3 artışla 2,08 trilyon JPY (16,02 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu yılda yıllık %13,4 artışla 6,59 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in çelik satış hacmi bir önceki mali yılda kaydedilen 4,73 milyon mt’a kıyasla %11,4 artış göstererek 5,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2021-22 mali yılında şirketin çelik ihracatı önceki yıla kıyasla %0,7 düşüşle 1,28 milyon mt olurken, yerel satışlar yıllık bazda %15,9 artışla 3,99 milyon mt olarak kaydedildi.

Şirket 2022-23 mali yılında ham çelik üretiminin 6,70 milyon mt, çelik satış hacminin ise 5,40 milyon mt olmasını bekliyor. Buna ek olarak Kobe Steel söz konusu mali yılda net kârının 60 milyar JPY ve net satış gelirlerinin 2,37 trilyon JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: ham çelik Japonya Uzak Doğu çelik üretimi mali sonuçlar Kobe Steel 

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