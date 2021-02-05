Kobe Steel otomotiv sektöründen gelen talebin toparlanmasıyla gelirinin artmasını bekliyor

Cuma, 05 Şubat 2021 15:29:54 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 2020-21 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki mali yılın ilk dokuz ayında 7,21 milyar JPY net kâr bildiren Kobe Steel, 2020-21 mali yılının ilk dokuz ayında 3,81 milyar JPY (36,18 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde, şirketin konsolide net satış geliri yıllık %12,3 düşüşle 1,21 trilyon JPY (11,49 milyar $) olarak kaydedildi. Toparlanma belirtileri görülse de Corona virüsü salgınından dolayı yılın ilk yarısında keskin bir şekilde düşen talep nedeniyle, hem satışlar hem de kârda yıllık bazda büyük düşüşler kaydedildi.

Söz konusu dönemde yıllık %17,4 düşüşle 4,13 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in çelik satış hacmi bir önceki mali yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 4,04 milyon mt’a kıyasla %16,3 düşüş göstererek 3,38 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kobe Steel’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde şirketin çelik ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,8 düşüşle 950.000 mt olurken, yerel satışlar yıllık bazda %19,8 düşüşle 2,43 milyon mt olarak kaydedildi. Şirketin ana malzeme ve ihracat fiyatları düştü.

Kobe Steel, otomotiv sektöründeki talebin toparlanması sebebiyle gelirinin önceki tahmine kıyasla artmasını bekliyor. Şirkete göre, Kobe Steel’in üretim ve satışları önceki tahminine göre artacak.