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Klöckner Nexigen® markasını piyasaya sürdü ve Mercedes-Benz’e ilk yeşil çelik tedarikini gerçekleştirdi

Pazartesi, 19 Eylül 2022 12:18:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli Klöckner & Co., sürdürülebilir ürün ve hizmet portföyünün tamamını bir araya getiren yeni Nexigen® markasını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Nexigen® markası altında şirket malzeme, işleme ve lojistik olmak üzere üç kategoride şeffaf, karbonu azaltılmış çözümler sunuyor. Böylece şirket kaynakların çıkarılmasından üretime kadar karbon ayak izi konusunda şeffaflık sağlayarak, yeşil çelik ve metal ürünlerin güvenilir bir şekilde satın alınmasında müşterilere yardımcı oluyor.

Yeni markanın piyasaya sürülmesiyle, şirketin bağlı kuruluşu Becker Stahl-Service Alman müşterisi Mercedes-Benz AG’ye ilk yeşil çelik sacı tedarik etti. Yaklaşık 20 ton ağırlığındaki sacın karbon emisyonu önemli ölçüde azaltıldı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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