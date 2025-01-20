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Hibuild Steel, BAE’deki mega projelerin yapısal çelik talebini karşılamayı hedefliyor

Pazartesi, 20 Ocak 2025 14:17:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yapısal çelik üreticisi Hibuild Steel Building System International, yeni kapasiteler oluşturarak bölgedeki konumunu güçlendirmeyi planladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Expo City Dubai, sanayi merkezleri ve büyük ölçekli konut inşaatları gibi yüksek miktarda yapısal çelik kullanılan mega projeler sayesinde BAE inşaat sektöründe yaşanan büyüme doğrultusunda şirketin yapısal çelik üretim kapasitesini 2028 yılına kadar yıllık 60.000 mt seviyesine çıkarmayı ve dolayısıyla müteahhitlerin en çok tercih ettiği tedarikçi olmayı hedeflediği ifade edildi.

Öte yandan Umm Al Quawin’de son teknoloji çelik tesisi bulunan Hibuild Steel’in artan talebi karşılarken düşük karbon salımlı üretim süreçlerine yatırım yapacağı ve bu sayede BAE’nin hem büyümesine hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağı vurgulandı.


Etiketler: BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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