BAE’li KEZAD Group vasıflı çelik geri dönüşüm ve üretim tesisi inşa edecek

Perşembe, 28 Mart 2024 12:09:42 (GMT+3) | İstanbul

Abu Dabi Khalifa Ekonomi Bölgeleri’nin işletmecisi KEZAD Group, 367 milyon AED (99,94 milyon $) yatırımla yeni bir vasıflı çelik geri dönüşüm ve üretim tesisi kurmak için BAE merkezli Green Metal Industries ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, tesiste çelikhane, arındırıcı, çok ürünlü sürekli döküm makinesi ve haddehane gibi son teknolojiler kullanılacağı ifade edildi. Öte yandan hurda metalin, inşaat ve altyapı projeleri dahil pek çok alanda kullanılmak üzere yüksek kaliteli ürünlere dönüştürüleceği ifade edildi. Tesis öncelikli olarak yerel hammadde kullanacak ve bu hammaddeleri Abu Dabi’de işleyerek Körfez ülkeleri ile daha geniş bir bölgede inşaat sektörünün sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacak. Gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri karbon salımının azaltılması bakımından da önemli bir rol oynayacak.

İnşaat halinde olan söz konusu tesisin ticari üretime 2025 yılının ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.