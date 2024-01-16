Ikigai Steel Hamriyah Serbest Bölgesinde yeni tesis kuracak

Salı, 16 Ocak 2024 14:02:14 (GMT+3) | İstanbul

Ikigai Steel FZE, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şârika şehrinde yer alan Hamriyah Serbest Bölgesinde yaklaşık 51.000 metrekarelik bir tesis kurmayı planladığını duyurdu. Son teknoloji ekipmanlar ve çözümler kullanacak olan tesiste üretimin 2024 yılının Mart ayında başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 30 milyon dirhem değerinde ilk yatırım yapıldığı tahmin edilen tesis, yerel, bölgesel ve küresel demir çelik piyasalarındaki müşterilere ve tedarikçilere hizmet vermeyi planlıyor.

Ikigai Steel’in Yönetim Kurulu Başkanı Rajendran, “Yerel piyasalar ve Suudi Arabistan ile Katar da dahil olmak üzere bölgesel piyasalar için yüksek kaliteli çelik ürünleri üretecek olmak bizi heyecanlandırıyor. Şirket başta yaklaşık 500 kişiyi istihdam edip en üst kalitede çelik üretmeyi planlıyor,” şeklinde konuştu.